Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морозов об Овечкине в КХЛ: «Саша интересовался, как дела по потолку, как лига планирует развиваться. Он не исключал возможности вернуться на Родину и сыграть за родной клуб»

39-летний капитан Вашингтона стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче регулярного чемпионата против Айлендерс . Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).
Источник: Спортс"

Действующее соглашение хоккеиста и «Кэпиталс» рассчитано до завершения следующего сезона.

— Александр Овечкин заявлял о том, что собирается вернуться в «Динамо». Радует ли вас эта новость?

— Разговаривал с ним. Саша интересовался, как дела в КХЛ по потолку [зарплат], как лига дальше планирует развиваться.

Конечно, он не исключал возможности вернуться по окончании контракта на Родину и сыграть за свой родной клуб.

Лишь бы было здоровье, чтобы он продолжал радовать своей игрой всех болельщиков. Будем ждать, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.