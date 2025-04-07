Морозов об Овечкине в КХЛ: «Саша интересовался, как дела по потолку, как лига планирует развиваться. Он не исключал возможности вернуться на Родину и сыграть за родной клуб»

Действующее соглашение хоккеиста и «Кэпиталс» рассчитано до завершения следующего сезона.
— Александр Овечкин заявлял о том, что собирается вернуться в «Динамо». Радует ли вас эта новость?
— Разговаривал с ним. Саша интересовался, как дела в КХЛ по потолку [зарплат], как лига дальше планирует развиваться.
Конечно, он не исключал возможности вернуться по окончании контракта на Родину и сыграть за свой родной клуб.
Лишь бы было здоровье, чтобы он продолжал радовать своей игрой всех болельщиков. Будем ждать, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.