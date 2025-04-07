Владелец «Вашингтона»: «Овечкин сказал в 2021-м: “Пообещайте, что у нас будет отличная команда. Не хочу быть тем, кто побил рекорд, но играет на 4-м звене. Я уйду и завершу карьеру&rdquo

Александр Овечкин выступает за «Кэпиталс» с сезона-2005/06.
«Алекс — стабильный и прямолинейный. У меня никогда не было с ним сложных разговоров. Он никогда не просил об обменах. Он никогда не говорил: “Увольте этого тренера”.
Единственное, что он всегда делал, когда я вмешивался в переговоры в последний момент, — это говорил: «Пообещайте мне, что у нас будет отличная команда. Я не хочу быть тем, кто побил рекорд, но не выиграл кубок».
Когда в 2021 году он подписал нынешний пятилетний контракт, он сказал только одну вещь: «Пообещайте мне, что у нас будет отличная команда. Если у нас будет отличная команда, все остальное придет само собой. Я не хочу быть парнем, который побил рекорд, но играет на четвертом звене и в большинстве. Я уйду. Я завершу карьеру».
Этот уровень самоанализа и осознанности — одна из вещей, которыми я больше всего горжусь.
В прошлом сезоне мы вышли в плей-офф в заключительный день регулярного чемпионата.
В этом сезоне мы стали первой командой в НХЛ, которая вышла в плей-офф. Он говорит как будто: «Хорошо, ты справился. И я справлюсь». Он единственный в своем роде«, — написал в своей колонке владелец “Вашингтона” Тед Леонсис.
Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Не хочу, чтобы история заканчивалась, влияние Алекса неизмеримо. Напоминаю сыну: “Не думай, что это повторится снова”. Это историческое и беспрецедентное событие».