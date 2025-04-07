Владелец «Вашингтона»: «Овечкин сказал в 2021-м: “Пообещайте, что у нас будет отличная команда. Не хочу быть тем, кто побил рекорд, но играет на 4-м звене. Я уйду и завершу карьеру&rdquo

Когда в 2021 году он подписал нынешний пятилетний контракт, он сказал только одну вещь: «Пообещайте мне, что у нас будет отличная команда. Если у нас будет отличная команда, все остальное придет само собой. Я не хочу быть парнем, который побил рекорд, но играет на четвертом звене и в большинстве. Я уйду. Я завершу карьеру».