«Овечкин встал в ряд с Роналду, Месси, он недосягаемый». Виталий Денисов о рекорде Александра по голам в НХЛ

— Произошло мировое событие для всего спорта. Побит легендарный рекорд Гретцки. Словами не описать — это супермегадостижение, которое, я думаю, не скоро будет побито. Можно даже сказать, что если этот рекорд и будет побит, то это случится очень-очень-очень нескоро.
Тяжелый труд был оправдан, всеми этими годами Александр шел к этому, забивал, упорно трудился и работал — это его большая заслуга.
— Кто может приблизиться к рекорду?
— Как вы думаете, скоро появится такой супермегафорвард, как Роналду или Месси, который может забивать минимум по сорок мячей в каждом сезоне? Были предположения в лице Холанда, Мбаппе, Салаха какое-то время и еще кого-то. Но они не могут, не справляются.
Овечкин стал в ряд с такими звездами спорта, он мегатоп недосягаемый. Но я думаю, на этом не все: он же сейчас не скажет: «Ну все, я рекорд побил, можно теперь на покой уходить» (смеется). Ни в коем случае! Я думаю, он этого не сделает и пойдет дальше. Дай бог, я бы очень этого хотел, чтобы он замахнулся на тысячу!
— Сколько лет этого ждать?
— Ну, не знаю, здесь уже ситуация зависит от его здоровья, как он будет себя чувствовать. Тьфу-тьфу, дай бог ему сил, чтобы он был жив и здоров, чтобы у него были силы и желание, а дальше я думаю, все в его руках, — сказал бывший защитник «Локомотива» Денисов.