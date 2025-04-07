«Овечкин встал в ряд с Роналду, Месси, он недосягаемый». Виталий Денисов о рекорде Александра по голам в НХЛ

Овечкин стал в ряд с такими звездами спорта, он мегатоп недосягаемый. Но я думаю, на этом не все: он же сейчас не скажет: «Ну все, я рекорд побил, можно теперь на покой уходить» (смеется). Ни в коем случае! Я думаю, он этого не сделает и пойдет дальше. Дай бог, я бы очень этого хотел, чтобы он замахнулся на тысячу!