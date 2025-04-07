Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»

Мы тоже очень болели за него всей командой и радовались вчера вечером, когда был забит 895-й гол. Это здорово. То, что он сейчас не играет у нас, не так важно, потому что это такой вид спорта, где НХЛ вряд ли с чем-то можно сравнить. Там многие российские спортсмены играют. Зато весь мир знает, что Александр Овечкин из России, что он русский спортсмен. Это очень круто для России.