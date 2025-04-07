Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»

"Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат. В мире много болельщиков хоккея, многие выбирают себе кумира не из своей страны. В некоторых странах хоккей не так распространен, но болельщики есть везде.
Мы тоже очень болели за него всей командой и радовались вчера вечером, когда был забит 895-й гол. Это здорово. То, что он сейчас не играет у нас, не так важно, потому что это такой вид спорта, где НХЛ вряд ли с чем-то можно сравнить. Там многие российские спортсмены играют. Зато весь мир знает, что Александр Овечкин из России, что он русский спортсмен. Это очень круто для России.
Это правильно, что он не менял гражданство, он был и остается российским гражданином. Да, он играет за пределами нашей страны. Но в таких командных игровых видах спорта, как хоккей и футбол, это достаточно распространено.
Лыжники следили, болели и были заряжены. Жаль, у нас нет его контакта, мы бы хотели ему видео записать. Но, я думаю, он понимает, что за него болела вся страна", — сказала глава Федерации лыжных гонок России.