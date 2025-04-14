Фашист Гашек должен исчезнуть раз и навсегда и никогда не обсуждать такие вещи. Если бы русские не освободили Прагу, они были бы под фашистами и Гашека никогда бы не было, как и всего его поколения. Жаль, что они тогда их не добили под Прагой", — сказал Тихонов.