Гашек отметил, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем и не имел отношения к России.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал это высказывание.
"Они договорятся, что мы устроим им поход до Берлина. Это профашистские предатели, многие из которых воевали против нас. В каждом втором немецком танке водителем сидел чех.
Фашист Гашек должен исчезнуть раз и навсегда и никогда не обсуждать такие вещи. Если бы русские не освободили Прагу, они были бы под фашистами и Гашека никогда бы не было, как и всего его поколения. Жаль, что они тогда их не добили под Прагой", — сказал Тихонов.