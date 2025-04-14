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Тихонов про Гашека: «Они договорятся, что мы устроим им поход до Берлина. Это профашистские предатели, в каждом втором немецком танке сидел чех. Не освободи русские Прагу, поколения Доминика не было бы»

Когда Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд, Уэйн Гретцки заявил: Мой дедушка русский. Он бы был очень рад, если бы русский побил мой рекорд .
Источник: Спортс"

Гашек отметил, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем и не имел отношения к России.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал это высказывание.

"Они договорятся, что мы устроим им поход до Берлина. Это профашистские предатели, многие из которых воевали против нас. В каждом втором немецком танке водителем сидел чех.

Фашист Гашек должен исчезнуть раз и навсегда и никогда не обсуждать такие вещи. Если бы русские не освободили Прагу, они были бы под фашистами и Гашека никогда бы не было, как и всего его поколения. Жаль, что они тогда их не добили под Прагой", — сказал Тихонов.