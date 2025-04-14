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Овечкин — 3-я звезда матча с «Коламбусом»: 43-й гол в сезоне, 6 бросков, 4 хита за 17:07

Капитан «Вашингтона» открыл счет в этой игре, забросив 896-ю шайбу в НХЛ и обновил свой рекорд по голам в регулярках.

Источник: Sports.Ru

39-летний россиянин продлил результативную серию (7+4) до 7 матчей.

Всего в 63 играх сезона на его счету 71 (43+28) очко.

Сегодня за 17:07 (2:28 — в большинстве) у Овечкина 6 бросков в створ ворот, 4 силовых приема, полезность — «0».