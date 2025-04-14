Овечкин — 3-я звезда матча с «Коламбусом»: 43-й гол в сезоне, 6 бросков, 4 хита за 17:07

39-летний россиянин продлил результативную серию (7+4) до 7 матчей.
Всего в 63 играх сезона на его счету 71 (43+28) очко.
Сегодня за 17:07 (2:28 — в большинстве) у Овечкина 6 бросков в створ ворот, 4 силовых приема, полезность — «0».
Капитан «Вашингтона» открыл счет в этой игре, забросив 896-ю шайбу в НХЛ и обновил свой рекорд по голам в регулярках.
39-летний россиянин продлил результативную серию (7+4) до 7 матчей.
Всего в 63 играх сезона на его счету 71 (43+28) очко.
Сегодня за 17:07 (2:28 — в большинстве) у Овечкина 6 бросков в створ ворот, 4 силовых приема, полезность — «0».