«Калгари» приблизился к зоне плей-офф на Западе — 92 очка в 80 играх. У «Миннесоты» 95 в 81, у «Сент-Луиса» — 94 в 81

Канадский клуб набрал 92 очка в 80 играх при 30 победах в основное время и отстает от зоны плей-офф на Западе на 2 очка. До завершения регулярки команде осталось сыграть с «Вегасом» (дома) и «Лос-Анджелесом» (в гостях).