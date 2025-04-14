«Калгари» приблизился к зоне плей-офф на Западе — 92 очка в 80 играх. У «Миннесоты» 95 в 81, у «Сент-Луиса» — 94 в 81

Канадский клуб набрал 92 очка в 80 играх при 30 победах в основное время и отстает от зоны плей-офф на Западе на 2 очка. До завершения регулярки команде осталось сыграть с «Вегасом» (дома) и «Лос-Анджелесом» (в гостях).
Сейчас два места в зоне wild card занимают «Миннесота» (95 очков в 81 игре, 33 победы в основное время) и «Сент-Луис» (94 в 81, 31 победа в основное время).
В последней игре в регулярке «Уайлд» предстоит встретиться с «Анахаймом» (дома), «Блюз» — с «Ютой» (дома). При равенстве очков выше будет та команда, у которой больше побед в основное время.
Отметим, что первой команде из зоны wild card предстоит сыграть в первом раунде плей-офф с «Вегасом», второй — с «Виннипегом».