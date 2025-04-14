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«Сан-Хосе» проиграл 9 матчей подряд. Клуб вновь занял последнее место в НХЛ и получит лучшие шансы на 1-й номер драфта-2025

Шаркс проиграли Калгари (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Источник: Спортс"

Команда под руководством Райана Ворсофски второй год подряд финиширует на последнем месте в общей таблице лиги. У нее 51 очко в 80 играх, у идущего на 31-м месте «Чикаго» — 57 в 80.

Калифорнийцы получат лучшие шансы на общий первый выбор на драфте НХЛ-2025 (25,5%). В целом по итогам драфт-лотереи они получат пик не ниже 3-го.

Напомним, что в прошлом году клуб выбрал форварда Макклина Селебрини под общим 1-м номером.

Среди главных фаворитов драфта-2025 называются защитник Мэттью Шефер (Канада), форварды Майкл Миса (Канада) и Джеймс Хэгенс (США).