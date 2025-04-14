«Виннипег» впервые в истории выиграл регулярку НХЛ. Это 1-й трофей Президента для канадских клубов с 2012 года

Команда под руководством Скотта Арниела набрала 114 очков в 81 игре и впервые в истории клуба и франшизы (с учетом достижений «Атланты Трэшерс») завоевала трофей Президента. «Кэпиталс» набрали 109 очков в 80 играх.
Для канадских клубов в целом это первая победа в регулярках с сезона-2011/12, когда «Ванкувер» выиграл трофей Президента во 2-й раз подряд.
Отметим, что победители регулярных чемпионатов не выигрывают Кубок Стэнли в том же сезоне с 2013 года, когда это удалось «Чикаго». При этом тот сезон был сокращенным из-за локаута и в регулярке команды играли исключительно внутри конференций.
В полноценном сезоне совместить победу в регулярке с итоговым успехом в плей-офф в последний на сегодня раз удалось «Детройту» в 2008 году.