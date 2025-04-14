«Виннипег» впервые в истории выиграл регулярку НХЛ. Это 1-й трофей Президента для канадских клубов с 2012 года

Отметим, что победители регулярных чемпионатов не выигрывают Кубок Стэнли в том же сезоне с 2013 года, когда это удалось «Чикаго». При этом тот сезон был сокращенным из-за локаута и в регулярке команды играли исключительно внутри конференций.