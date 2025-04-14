«Миннесота» и Байум подписали контракт новичка на 3 сезона. Защитник набрал 98 очков в 83 играх за 2 года в NCAA

В этом сезоне 19-летний американец выступал за университет Денвера в NCAA и вошел в топ-3 претендентов на приз лучшему игроку сезона.
Он набрал 48 (13+35) очков в 41 игре в студенческом чемпионате при полезности «+17» и 44 минутах штрафа.
Также Зеев стал победителем МЧМ-2025 в составе молодежной сборной США, набрав 6 (2+4) очков в 7 играх на турнире при полезности «+10».
В прошлом сезоне он также выиграл МЧМ с американской командой, а с Денвером стал победителем национального чемпионата, набрав 50 (11+39) очков в 42 играх при полезности «+33».