Денисенко набрал 1+1 в матче АХЛ с «Рокфордом» и стал 3-й звездой. У него 38 очков в 64 играх в сезоне

В активе 24-летнего россиянина 38 (16+22) очков в 64 играх в сезоне АХЛ за «Эдмиралс» и «Хендерсон» (фарм «Вегаса»).
В текущем сезоне он также провел 1 матч в НХЛ за «Голден Найтс». Всего в лиге у него 33 игры и 7 (0+7) баллов.
Форвард «Милуоки» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Айсхогс» (2:1).
В активе 24-летнего россиянина 38 (16+22) очков в 64 играх в сезоне АХЛ за «Эдмиралс» и «Хендерсон» (фарм «Вегаса»).
В текущем сезоне он также провел 1 матч в НХЛ за «Голден Найтс». Всего в лиге у него 33 игры и 7 (0+7) баллов.