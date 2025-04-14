Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денисенко набрал 1+1 в матче АХЛ с «Рокфордом» и стал 3-й звездой. У него 38 очков в 64 играх в сезоне

Форвард «Милуоки» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Айсхогс» (2:1).

В активе 24-летнего россиянина 38 (16+22) очков в 64 играх в сезоне АХЛ за «Эдмиралс» и «Хендерсон» (фарм «Вегаса»).

В текущем сезоне он также провел 1 матч в НХЛ за «Голден Найтс». Всего в лиге у него 33 игры и 7 (0+7) баллов.