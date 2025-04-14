Кожевников о Паремузове после его слов о СКА: «Как раз таких агентов я называю “гашеками” российского разлива. В нормальные клубы их уже не пускают — отсюда истерики»

— Как раз именно таких агентов и комментаторов я называю искусственными структурами, «гашеками» российского разлива, которые паразитируют на нашем хоккее. Как в той же «Ладе», которую Паремузов и Ко в свое время «разбомбили» — до состояния клуба ВХЛ. Видимо, именно такие организации, на которых можно поживиться, для них — натуральные!