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Ничушкин пропустил последний матч «Колорадо» в регулярке из-за травмы. Клуб победил «Анахайм», сыграв без Маккиннона, Макара, Тэйвса и еще ряда игроков

Российский форвард Эвеланш не сыграл в заключительном для команды матче регулярного чемпионата НХЛ против Дакс (4:2). Причина травма нижней части тела.

В 43 матчах в текущем сезоне 30-летний Ничушкин набрал 34 (21+13) очка при полезности «+11».

В гостевом матче против калифорнийцев за «Колорадо» также не сыграли защитники Девон Тэйвс, Кэйл Макар (оба не поехали на последний выезд по решению клуба), Райан Линдгрен (травма верхней части тела) и Джош Мэнсон (травма верхней части тела), форварды Нэтан Маккиннон (нераскрытая травма), Росс Колтон (травма верхней части тела) и Майлс Вуд (болезнь).

В первом раунде плей-офф клуб из Денвера, занявший 3-е место в Центральном дивизионе, встретится с «Далласом». Преимущество своей площадки будет у техасцев.