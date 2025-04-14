Ничушкин пропустил последний матч «Колорадо» в регулярке из-за травмы. Клуб победил «Анахайм», сыграв без Маккиннона, Макара, Тэйвса и еще ряда игроков

В 43 матчах в текущем сезоне 30-летний Ничушкин набрал 34 (21+13) очка при полезности «+11».
В гостевом матче против калифорнийцев за «Колорадо» также не сыграли защитники Девон Тэйвс, Кэйл Макар (оба не поехали на последний выезд по решению клуба), Райан Линдгрен (травма верхней части тела) и Джош Мэнсон (травма верхней части тела), форварды Нэтан Маккиннон (нераскрытая травма), Росс Колтон (травма верхней части тела) и Майлс Вуд (болезнь).
В первом раунде плей-офф клуб из Денвера, занявший 3-е место в Центральном дивизионе, встретится с «Далласом». Преимущество своей площадки будет у техасцев.