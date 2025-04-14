«После Овечкина и Дзюбы это, скорее, уже наш внутренний рекорд». Осинькин о 58 голах Сергеева за «Крылья»

— Сегодня Сергеев забил исторический гол. Как его поздравили?
— Знаете, за эти две‑три недели было столько всероссийских и мировых рекордов, что к ним стали относиться немножко равнодушно. Но это наш внутренний клубный рекорд, к которому Ваня шел и заслуженно получил, так скажем, этот трофей.
Приятно, что сейчас в раздевалке Корниленко подарил ему мяч с упоминанием команд, которым он забивал, а их достаточно много. После Овечкина и Дзюбы это, скорее, уже наш внутренний рекорд, — сказал тренер «Крыльев Советов».