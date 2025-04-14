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«После Овечкина и Дзюбы это, скорее, уже наш внутренний рекорд». Осинькин о 58 голах Сергеева за «Крылья»

Форвард забил 58-й мяч за самарцев и стал лучшим бомбардиром клуба в российской истории.

Источник: Спортс"

— Сегодня Сергеев забил исторический гол. Как его поздравили?

— Знаете, за эти две‑три недели было столько всероссийских и мировых рекордов, что к ним стали относиться немножко равнодушно. Но это наш внутренний клубный рекорд, к которому Ваня шел и заслуженно получил, так скажем, этот трофей.

Приятно, что сейчас в раздевалке Корниленко подарил ему мяч с упоминанием команд, которым он забивал, а их достаточно много. После Овечкина и Дзюбы это, скорее, уже наш внутренний рекорд, — сказал тренер «Крыльев Советов».