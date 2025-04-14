«После Овечкина и Дзюбы это, скорее, уже наш внутренний рекорд». Осинькин о 58 голах Сергеева за «Крылья»

Приятно, что сейчас в раздевалке Корниленко подарил ему мяч с упоминанием команд, которым он забивал, а их достаточно много. После Овечкина и Дзюбы это, скорее, уже наш внутренний рекорд, — сказал тренер «Крыльев Советов».