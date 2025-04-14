Маккиннон пропустил 3 последних матча «Колорадо» и завершил регулярку со 116 очками — будет максимум 2-м в гонке бомбардиров. У Кучерова — 119

29-летний канадец пропустил последние игры команды из-за травмы, подробности которой не разглашаются.
Он завершил сезон, набрав 116 (32+84) очков в 79 играх.
Таким образом, Маккиннон займет максимум второе место в гонке бомбардиров по итогам сезона. Лидирует двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров из «Тампы» — 119 (36+83) очков в 76 играх, «Лайтнинг» осталось провести еще 2 игры.
На третьем месте в гонке бомбардиров идет Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 106 в 71, 52+54). Он тоже пропускает матчи из-за травмы.
В топ-6 также входят Давид Пастрняк («Бостон», 104 в 81, 42+62, 1 матч до завершения регулярки), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 99 в 66, 26+73, 2 матча) и Митч Марнер (99 в 79, 26+73, 2 матча).