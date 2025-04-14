Маккиннон пропустил 3 последних матча «Колорадо» и завершил регулярку со 116 очками — будет максимум 2-м в гонке бомбардиров. У Кучерова — 119

В топ-6 также входят Давид Пастрняк («Бостон», 104 в 81, 42+62, 1 матч до завершения регулярки), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 99 в 66, 26+73, 2 матча) и Митч Марнер (99 в 79, 26+73, 2 матча).