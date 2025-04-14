Гривс — 184-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Голкипер «Коламбуса» пропустил на 2-й минуте, а потом отразил все 29 бросков «Вашингтона»

Это был первый бросок «Кэпиталс» в игре. Затем 24-летний канадец отразил все 29 следующих бросков «столичных» и был признан второй звездой встречи.
В предыдущем матче против «Вашингтона» (7:0) он сыграл на ноль, в итоге суммарно отразив 51 из 52 бросков в двух играх подряд.
Гривс стал 184-м вратарем в списке лучшего снайпера в истории НХЛ (896 шайб). Овечкин является рекордсменом лиги по числу вратарей, которым забивал в матчах регулярки.
Овечкин забросил 896-ю шайбу в НХЛ и обновил свой рекорд по голам в регулярках.