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Гривс — 184-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Голкипер «Коламбуса» пропустил на 2-й минуте, а потом отразил все 29 бросков «Вашингтона»

Вратарь Коламбуса пропустил от Александра на 2-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с Вашингтоном (4:1).

Это был первый бросок «Кэпиталс» в игре. Затем 24-летний канадец отразил все 29 следующих бросков «столичных» и был признан второй звездой встречи.

В предыдущем матче против «Вашингтона» (7:0) он сыграл на ноль, в итоге суммарно отразив 51 из 52 бросков в двух играх подряд.

Гривс стал 184-м вратарем в списке лучшего снайпера в истории НХЛ (896 шайб). Овечкин является рекордсменом лиги по числу вратарей, которым забивал в матчах регулярки.

Овечкин забросил 896-ю шайбу в НХЛ и обновил свой рекорд по голам в регулярках.