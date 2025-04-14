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Хатсон — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ с 16 первыми местами из 16. Селебрини — 2-й, Вульф — 3-й, Мичков — 4-й

Официальный сайт лиги провел голосование для определения фаворитов в борьбе за приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Источник: Спортс"

В опросе участвовали 16 экспертов, каждый из них называл свою пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 5−4−3−2−1.

Все 16 выборщиков поставили на первое место защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (80 баллов).

Второе место занял форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (53 балла), третье — вратарь «Калгари» Дастин Вульф (46), четвертое — форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (40).

Также были упомянуты форварды Каттер Готье («Анахайм», 9), Уилл Смит («Сан-Хосе», 4), Зак Болдук («Сент-Луис», 4), Логан Станковен («Каролина», 3) и Джексон Блэйк («Каролина», 1).

Обладатель «Колдер Трофи» будет определен по итогам голосования журналистов, которое состоится после завершения регулярного чемпионата.