Хатсон — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ с 16 первыми местами из 16. Селебрини — 2-й, Вульф — 3-й, Мичков — 4-й

В опросе участвовали 16 экспертов, каждый из них называл свою пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 5−4−3−2−1.
Все 16 выборщиков поставили на первое место защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (80 баллов).
Второе место занял форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (53 балла), третье — вратарь «Калгари» Дастин Вульф (46), четвертое — форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (40).
Также были упомянуты форварды Каттер Готье («Анахайм», 9), Уилл Смит («Сан-Хосе», 4), Зак Болдук («Сент-Луис», 4), Логан Станковен («Каролина», 3) и Джексон Блэйк («Каролина», 1).
Обладатель «Колдер Трофи» будет определен по итогам голосования журналистов, которое состоится после завершения регулярного чемпионата.