Кожевников о популярности СКА в медиа: «Сейчас завершат судачить о том, что Овечкин — русский империалист и лишь тень великого Гретцки, — и вернутся к теме Питера. Дополнительно по ней га

— Вот смотрите, Питер вылетел неделю назад, но СКА — настолько «искусственный», что до сих пор на первых полосах. И не сомневайтесь, так будет весь плей-офф, я менталитет нашей прессы знаю.
Более того, сейчас завершат судачить о том, что Овечкин — русский империалист и пропагандист, бесхитростный снайпер и лишь тень великого Гретцки, — и вернутся к теме СКА, дополнительно по ней газанут (смеется).
Уже говорил о том, что это большая проблема — в КХЛ не один российский клуб, а два десятка, пишите о них столько же!
— Александр Викторович, в интернете вас будут ругать за то, что взяли СКА под защиту.
— Защищаю не клубы — наш хоккей. Тот же СКА весь сезон критиковал за рискованную ставку на молодых вратарей, за излишне авантюрную игру.
Но критика — это одно, а «дурь» — другое. Так договоримся до того, что весь наш хоккей назовем искусственным — и на радость «гашекам» продадим его оптом, за три копейки, — сказал двукратный олимпийский чемпион.