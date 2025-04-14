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Овечкин после 1:11 в двух матчах против «Коламбуса»: «Нужно использовать свои шансы, в плей-офф каждая мелочь будет иметь значение. Мы большие мальчики и понимаем, что поставлено на карту»

Вашингтон дважды подряд проиграл Блю Джекетс (0:7 и 1:4), продолжающим борьбу за место в плей-офф НХЛ.

39-летний форвард стал автором единственной шайбы «Кэпиталс» на этом мини-отрезке.

"Не думаю, что с нами что-то не так. Но в двух последних играх у нас только один гол. В НХЛ сложно выиграть, если забиваешь только один раз за матч.

Я думаю, что нам нужно быть психологически готовыми к играм в плей-офф. Нужно использовать свои шансы, потому что там каждая мелочь будет иметь значение.

Мы большие мальчики и понимаем, что поставлено на карту. Осталось две игры до конца регулярки, мы стараемся быть готовыми«, — сказал капитан “столичных” после игры.

В плей-офф «Вашингтон» встретится с командой, занявшей 2-е место в зоне wild card. На это место претендуют «Монреаль» и «Коламбус».

Овечкин забросил 896-ю шайбу в НХЛ и обновил свой рекорд по голам в регулярках.