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Ольга Зайцева: «Рекорд Овечкина — одно из знаменательных событий российского спорта, вся страна следила за ним»

— Следили ли вы за погоней Овечкина за снайперским рекордом в НХЛ?

Источник: Спортс"

— Следила благодаря детям, которые смотрели.

— Рекорд Овечкина — главное событие в российском спорте в 21 веке?

— Одно из знаменательных, мне кажется, вся страна следила за ним. И этот рекорд поставил русский человек, что много значит для нас!

— Журналисты пропиарили рекорд Овечкина?

— Это популяризация хоккея и нашего самого лучшего хоккеиста планеты! Овечкин — крутой!

— Овечкин — лучший спортсмен России за последние лет 10−20?

— Да.

— Он никогда не хвастался правильным питанием и режимом. Как в 39 лет можно держать такую форму?

— Я, конечно, слышала, что хоккеисты очень любят пиццу, но это я думаю не на постоянной основе. Александр просто отдается своей работе на сто процентов и много работает в этом плане, как профессиональный спортсмен, поддерживая спортивную форму, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.