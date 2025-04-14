Ольга Зайцева: «Рекорд Овечкина — одно из знаменательных событий российского спорта, вся страна следила за ним»

— Следила благодаря детям, которые смотрели.
— Рекорд Овечкина — главное событие в российском спорте в 21 веке?
— Одно из знаменательных, мне кажется, вся страна следила за ним. И этот рекорд поставил русский человек, что много значит для нас!
— Журналисты пропиарили рекорд Овечкина?
— Это популяризация хоккея и нашего самого лучшего хоккеиста планеты! Овечкин — крутой!
— Овечкин — лучший спортсмен России за последние лет 10−20?
— Да.
— Он никогда не хвастался правильным питанием и режимом. Как в 39 лет можно держать такую форму?
— Я, конечно, слышала, что хоккеисты очень любят пиццу, но это я думаю не на постоянной основе. Александр просто отдается своей работе на сто процентов и много работает в этом плане, как профессиональный спортсмен, поддерживая спортивную форму, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.