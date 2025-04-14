Ольга Зайцева: «Рекорд Овечкина — одно из знаменательных событий российского спорта, вся страна следила за ним»

— Я, конечно, слышала, что хоккеисты очень любят пиццу, но это я думаю не на постоянной основе. Александр просто отдается своей работе на сто процентов и много работает в этом плане, как профессиональный спортсмен, поддерживая спортивную форму, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.