Дегтярев об Овечкине: «Если “Вашингтон” выиграет Кубок Стэнли, то он привезет его в Россию, конечно. Так уже было — Александр приезжал, я держал кубок в руках»

«Александр, конечно, приедет. Конечно, будем поздравлять его. Потом он может Кубок Стэнли взять. Если “Вашингтон” выиграет Кубок Стэнли, то и привезет Кубок в Россию, конечно.
Как правило, игроки ездят на родину и по родным местам Кубок должен проехать. Так уже было: он приезжал, я этот Кубок держал в руках, он тяжелый, здоровый", — сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
С 2022 года НХЛ не разрешает российским хоккеистам привозить трофей в Россию.
Дегтярев о допуске на Олимпиаду-2026: «Если Россия не выступит, ее место займет Франция. Тардиф — француз, налицо конфликт интересов. МОК должен принять решение, надежда есть».