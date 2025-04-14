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Дегтярев об Овечкине: «Если “Вашингтон” выиграет Кубок Стэнли, то он привезет его в Россию, конечно. Так уже было — Александр приезжал, я держал кубок в руках»

6 апреля капитан «Вашингтона» обошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

«Александр, конечно, приедет. Конечно, будем поздравлять его. Потом он может Кубок Стэнли взять. Если “Вашингтон” выиграет Кубок Стэнли, то и привезет Кубок в Россию, конечно.

Как правило, игроки ездят на родину и по родным местам Кубок должен проехать. Так уже было: он приезжал, я этот Кубок держал в руках, он тяжелый, здоровый", — сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

С 2022 года НХЛ не разрешает российским хоккеистам привозить трофей в Россию.

Дегтярев о допуске на Олимпиаду-2026: «Если Россия не выступит, ее место займет Франция. Тардиф — француз, налицо конфликт интересов. МОК должен принять решение, надежда есть».