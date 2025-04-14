Казахстан против России. Кто сыграет на турнире по хоккею в Астане?

Напомним, сборная Казахстана в мае выступит в топ-дивизионе чемпионата мира-2025, который пройдет в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Казахстанская сборная сыграет в группе B (Хернинг, Дания), а ее соперниками будут Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, США, Германия и Венгрия.