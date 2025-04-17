6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.
"Как раз Александр нежданно-негаданно будет, возможно, таким объединяющим началом каких-то позитивных процессов выстраивания отношений с Америкой.
Бывает, что нужен какой-то посыл людям иногда, сейчас серьезная точка была преодолена, когда еще чуть-чуть и чуть ли не третья мировая война [возможна].
Поэтому понятно, что когда такие позитивные моменты появляются, то они нас сближают, и спорт в том числе", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.