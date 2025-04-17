Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Журова об Овечкине: «Он будет объединяющим началом выстраивания отношений с Америкой, возможно. Сейчас преодолена серьезная точка, когда еще чуть-чуть — и чуть ли не третья мировая война»

Мюриэл Боузер, мэр Вашингтона, утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.
Источник: Спортс"

6 апреля капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки (894). 11 апреля на арене «Вашингтона» состоялось церемония в честь рекорда.

"Как раз Александр нежданно-негаданно будет, возможно, таким объединяющим началом каких-то позитивных процессов выстраивания отношений с Америкой.

Бывает, что нужен какой-то посыл людям иногда, сейчас серьезная точка была преодолена, когда еще чуть-чуть и чуть ли не третья мировая война [возможна].

Поэтому понятно, что когда такие позитивные моменты появляются, то они нас сближают, и спорт в том числе", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.