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Кочетков отбил 17 из 20 бросков «Монреаля», поражение — 20-е в 47 матчах

Петр Кочетков отразил 17 бросков из 20 в матче с «Монреалем» (2:4).

Источник: Sports

Четвертый гол «Канадиенс» забили на 59-й минуте в пустые ворота.

Вратарь «Каролины» потерпел 20-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.

Всего в 47 играх сезона у россиянина 27 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,60.