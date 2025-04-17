Кочетков отбил 17 из 20 бросков «Монреаля», поражение — 20-е в 47 матчах

Четвертый гол «Канадиенс» забили на 59-й минуте в пустые ворота.
Вратарь «Каролины» потерпел 20-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в 47 играх сезона у россиянина 27 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,60.
Петр Кочетков отразил 17 бросков из 20 в матче с «Монреалем» (2:4).
Четвертый гол «Канадиенс» забили на 59-й минуте в пустые ворота.
Вратарь «Каролины» потерпел 20-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в 47 играх сезона у россиянина 27 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,60.