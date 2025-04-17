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Кудашов о Миллере: «Классный защитник. Прекрасно понимаем, что его место не здесь, а в НХЛ. “Ак Барс” всегда славился подбором игроков»

Ак Барс ведет в серии плей-офф с Динамо со счетом 2 1.
Источник: Спортс"

— Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер набрал пять очков в трех матчах в этой серии: как его нейтрализовать?

— Классный защитник, что тут скажешь. Вообще мы прекрасно понимаем, что его место не здесь должно быть, а в НХЛ. Но если вы возьмете его подноготную и разберетесь, то…

Но в любой команде есть классные игроки, а «Ак Барс» всегда славился подбором игроков, и эта их команда не исключение. Это совершенно нормально, что в «Ак Барсе» собрано четыре звена классных хоккеистов. И вратари.

В СКА был Никишин, который тоже был не на своем месте. Сейчас здесь Миллер. Пытаемся найти противоядие, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.