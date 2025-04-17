Демидов остался без очков в игре с «Каролиной», у него 2 броска и 1 хит. Он сыграл 10:29 — меньше всех форвардов «Монреаля»

19-летний Иван Демидов провел на льду 10:29 — меньше всех нападающих «Канадиенс».
Он отметился 2 бросками в створ ворот и 1 силовым приемом.
Напомним, экс-форвард СКА дебютировал в НХЛ 15 апреля. В 1-м матче в лиге он набрал 2 (1+1) балла.
Нападающий «Монреаля» принял участие в игре против «Каролины» (4:2).
19-летний Иван Демидов провел на льду 10:29 — меньше всех нападающих «Канадиенс».
Он отметился 2 бросками в створ ворот и 1 силовым приемом.
Напомним, экс-форвард СКА дебютировал в НХЛ 15 апреля. В 1-м матче в лиге он набрал 2 (1+1) балла.