Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демидов остался без очков в игре с «Каролиной», у него 2 броска и 1 хит. Он сыграл 10:29 — меньше всех форвардов «Монреаля»

Нападающий «Монреаля» принял участие в игре против «Каролины» (4:2).

Источник: Спортс"

19-летний Иван Демидов провел на льду 10:29 — меньше всех нападающих «Канадиенс».

Он отметился 2 бросками в створ ворот и 1 силовым приемом.

Напомним, экс-форвард СКА дебютировал в НХЛ 15 апреля. В 1-м матче в лиге он набрал 2 (1+1) балла.