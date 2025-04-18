Овечкин о Кросби: «Когда мы пришли в НХЛ, хоккей был другим, нам пришлось меняться за два десятилетия. Мы начали одновременно и побили разные рекорды Гретцки»

"Когда мы только пришли в лигу… Тогда была совсем другая система, другой стиль хоккея. За эти два десятилетия нам пришлось меняться, подстраиваться, чтобы оставаться на том же уровне — и показать, что да, мы все-таки неплохие игроки.
Первые пару лет мы не знали друг друга, между нами действительно была борьба. Потом были Матчи звезд, мы проводили время вместе. В итоге мы начали больше уважать друг друга как на льду, так и за его пределами. Для меня ценно, что он поздравил меня с рекордом.
Мы всегда общаемся, поздравляем друг друга, если что-то происходит у кого-либо из нас. Если он бьет какой-нибудь рекорд, я всегда поздравлю его, скажу, чтобы продолжал в том же духе.
Мы пришли в НХЛ в одно время и вместе побили различные рекорды [Гретцки], это является особенным. У нас хорошая дружба и взаимное уважение друг к другу«, — сказал капитан “Вашингтона”.