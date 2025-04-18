Овечкин о Кросби: «Когда мы пришли в НХЛ, хоккей был другим, нам пришлось меняться за два десятилетия. Мы начали одновременно и побили разные рекорды Гретцки»

Первые пару лет мы не знали друг друга, между нами действительно была борьба. Потом были Матчи звезд, мы проводили время вместе. В итоге мы начали больше уважать друг друга как на льду, так и за его пределами. Для меня ценно, что он поздравил меня с рекордом.