Хеллибак — главный претендент на «Везину», Василевский — 2-й, Эттинджер — 3-й, Томпсон — 4-й, Бобровский — 7-й (NHL.com)

Каждый из 16 выборщиков называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5−4−3−2−1.
Первое место в списке занял голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак. Он получил 79 баллов. 15 опрошенных поставили его на первое место.
Андрей Василевский из «Тампы» стал вторым с 63 очками. Один из опрошенных поставил его на первое место.
Третье место получил Джейк Эттинджер из «Далласа» с 33 баллами.
В список также вошли Логан Томпсон («Вашингтон», 25 баллов), Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес», 17), Филип Густавссон («Миннесота», 10), Сергей Бобровский («Флорида», 6), Дастин Вульф («Калгари», 3), Маккензи Блэквуд («Колорадо», 1), Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 1), Якоб Маркстрем («Нью-Джерси», 1), Эдин Хилл ("Вегас, 1).