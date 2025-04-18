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Панарин сыграл за «Рейнджерс» в последнем матче регулярки. После игры с «Тампой» он отказался отвечать на вопросы об обвинениях в сексуальном насилии

Форвард вышел на лед в заключительном для команды матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:0).

33-летний россиянин провел на льду 16 минут 50 секунд (0:13 — в большинстве) и не отметился набранными очками при 2 бросках в створ и 1 потере.

Он был включен в состав на фоне сообщений об обвинениях в сексуальном насилии со стороны сотрудницы клуба из Нью-Йорка.

После игры Панарин отказался отвечать на многочисленные вопросы журналистов об этой ситуации: «Я буду говорить о хоккее. Извините, ребята».

Артемий завершил регулярный чемпионат НХЛ с 89 (37+52) очками в 80 играх при полезности «минус 9».