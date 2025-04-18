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Кросби набрал 90+ очков в 3-м сезоне подряд и в 9-й раз за карьеру в НХЛ. Только Гретцки, Дионн, Лемье, Хаверчак и Ягр достигали этой отметки чаще

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) балла за результативность в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:2).

На счету 37-летнего канадца 91 (33+58) очко в 80 играх в сезоне при полезности «минус 20».

Он достиг отметки 90 очков в третьем сезоне подряд (2022/23 — 93 в 82 играх, 2023/24 — 94 в 82). «Пингвинс» не выходили в плей-офф на этом отрезке.

В целом сезон с 90+ баллами стал для Кросби девятым за карьеру в лиге. Он делит лидерство по этому показателю среди действующих игроков с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».

В истории лиги по 9 таких сезонов также провели Майк Босси, Марк Мессье и Джо Сакик. По 10 — Дэйл Хаверчак и Яромир Ягр.

В топ-3 по числу таких сезонов входят Уэйн Гретцки (17), Марсель Дионн (12) и Марио Лемье (11).