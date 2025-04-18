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Кросби делит 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Сакиком и Игинлой. У всех троих по 625 шайб

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:2).

Источник: Спортс"

37-летний канадец завершил сезон с 91 (33+58) очком в 80 играх при полезности «минус 20».

За карьеру в рамках регулярок у него 1687 (625+1062) баллов в 1352 играх.

Кросби догнал Джо Сакика (625 шайб в 1348 играх) и Джерома Игинлу (625 в 1554) в списке лучших снайперов в истории НХЛ и делит с ними 16-е место.

На 15-м месте идет Дэйв Андрейчук (640 в 1639). Рекордом лиги владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 897 в 1491).

В прошлом году Сидни подписал 2-летний контракт с клубом, рассчитанный до завершения сезона-2026/27.