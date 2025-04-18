Кросби делит 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Сакиком и Игинлой. У всех троих по 625 шайб

37-летний канадец завершил сезон с 91 (33+58) очком в 80 играх при полезности «минус 20».
За карьеру в рамках регулярок у него 1687 (625+1062) баллов в 1352 играх.
Кросби догнал Джо Сакика (625 шайб в 1348 играх) и Джерома Игинлу (625 в 1554) в списке лучших снайперов в истории НХЛ и делит с ними 16-е место.
На 15-м месте идет Дэйв Андрейчук (640 в 1639). Рекордом лиги владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 897 в 1491).
В прошлом году Сидни подписал 2-летний контракт с клубом, рассчитанный до завершения сезона-2026/27.