Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ — 121 очко в 78 матчах. Он выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в карьере

Как и год назад, второе место в гонке бомбардиров занял Нэтан Маккиннон («Колорадо», 116 очков в 79 играх, 32+84). Третье место на этот раз занял Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 106 очков в 71 игре, 52+54).