Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ — 121 очко в 78 матчах. Он выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в карьере

В заключительном матче регулярки против «Рейнджерс» (0:4) нападающий остался без набранных очков (3 броска в створ и «минус 2» за 13:43).
31-летний россиянин выиграл «Арт Росс Трофи» во втором сезоне подряд и в 3-й раз в карьере (впервые — в сезоне-2018/19).
Как и год назад, второе место в гонке бомбардиров занял Нэтан Маккиннон («Колорадо», 116 очков в 79 играх, 32+84). Третье место на этот раз занял Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 106 очков в 71 игре, 52+54).
Рекорд по числу выигранных бомбардирских гонок в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки (10). Среди действующих игроков лидирует Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 5).