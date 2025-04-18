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Кучеров — 10-й игрок в истории НХЛ с 3 или более победами в гонке бомбардиров. Среди россиян — 1-й, среди европейцев — 2-й

Форвард Тампы стал обладателем Арт Росс Трофи по итогам регулярки, набрав 121 (37+84) очко в 78 играх.

Ранее он выигрывал награду дважды (2018/19 — 128 очков в 82 играх, 2023/24 — 144 в 81).

Кучеров стал десятым игроком в истории лиги, кому удалось выиграть «Арт Росс» как минимум трижды.

При этом Никита стал первым россиянином с таким достижением, обогнав Евгения Малкина из «Питтсбурга» с 2 «Арт Россами» (2008/09, 2011/12). Среди игроков из Европы — вторым.

Также в топ-10 входят Уэйн Гретцки (10), Горди Хоу (6), Марио Лемье (6), Фил Эспозито (5), Яромир Ягр (Чехия, 5, лидер среди европейцев), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 5, лидер среди действующих игроков), Стэн Микита (4), Бобби Халл (3) и Ги Лефлер (3).

Отметим, что до учреждения «Арт Росс Трофи» (сезон-1947/48) никому не удавалось выиграть бомбардирскую гонку более 2 раз.