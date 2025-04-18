Сергей Федотов об Овечкине: «Есть вероятность, что он пойдет в политику, но ему не стоит это делать. Там очень часто приходится кривить душой и делать не так, как ты считаешь»

— За последние 10−15 лет очень много бывших спортсменов оказались в Госдуме. Я отношусь к этому не скажу скептически, но осторожно.
Потому что, чтобы заниматься политикой, надо иметь определенный аналитический склад ума, и это все равно достаточно грязное дело.
Есть моменты конформизма: ты, условно, принадлежишь партии, и она приняла решение. Думаю, что есть такая вероятность, что он пойдет в политику, но, мне кажется, ему не стоит это делать.
Если думать за Сашу, после окончания карьеры он очень много может сделать непосредственно для хоккея. Любой его приезд в детско-спортивную школу будет вдохновляющим посылом для любого молодого игрока.
У меня в свое время тоже была возможность резко повернуть путь своей жизни и отправиться в политику. Я не решился, потому что там очень часто приходится, скажем откровенно, кривить душой и делать не так, как ты считаешь.
Приведу пример человека, который почти никогда не идет на компромисс и всегда делает так, как считает нужно. Поэтому, возможно, он не добился большего в подобных вещах. Это Андрей Васильевич Николишин.
Для меня один из самых уважаемых людей в хоккейном мире. Сейчас он находится на должности президента Федерации хоккея Москвы и очень часто достаточно большие люди ему звонят: «Андрей Васильевич, надо сделать так» — «Нет, я так делать не буду, потому что считаю, что это повредит хоккею».
Когда люди даже в ущерб материального блага не поступаются за своими принципами, вызывают огромное уважение, — сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.