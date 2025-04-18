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Маккиннон — главный претендент на «Харт» по версии сайта НХЛ, Кучеров — 2-й, Хеллибак — 3-й, Овечкин — 6-й

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Каждый из 16 респондентов называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5−4−3−2−1.

Первое место занял Нэтан Маккиннон, получивший 66 баллов, а 6 журналистов отдали ему первую позицию.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 66 баллов (6 первых мест);

2. Никита Кучеров («Тампа») — 48 (4);

3. Коннор Хеллибак («Виннипег») — 47 (3);

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 41 (2);

5. Джек Айкел («Вегас») — 15;

6. Александр Овечкин («Вашингтон») — 7 (1);

7. Митч Марнер («Торонто») — 6;

8. Зак Веренски («Коламбус») — 4;

9. Кэйл Макар («Колорадо») — 3;

10−11−12. Ник Сузуки («Монреаль»), Давид Пастрняк («Бостон»), Куинн Хьюз («Ванкувер») — 1.