Маккиннон — главный претендент на «Харт» по версии сайта НХЛ, Кучеров — 2-й, Хеллибак — 3-й, Овечкин — 6-й

Каждый из 16 респондентов называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5−4−3−2−1.
Первое место занял Нэтан Маккиннон, получивший 66 баллов, а 6 журналистов отдали ему первую позицию.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 66 баллов (6 первых мест);
2. Никита Кучеров («Тампа») — 48 (4);
3. Коннор Хеллибак («Виннипег») — 47 (3);
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 41 (2);
5. Джек Айкел («Вегас») — 15;
6. Александр Овечкин («Вашингтон») — 7 (1);
7. Митч Марнер («Торонто») — 6;
8. Зак Веренски («Коламбус») — 4;
9. Кэйл Макар («Колорадо») — 3;
10−11−12. Ник Сузуки («Монреаль»), Давид Пастрняк («Бостон»), Куинн Хьюз («Ванкувер») — 1.