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Губерниев о третьем «Арт Росс Трофи» Кучерова: «Не случайно статус бомбардира котируется выше снайпера. Хет‑трик наград вполне сравним с рекордом Овечкина»

Нападающий Тампы выиграл третий в карьере Арт Росс Трофи как лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Источник: Спортс"

На его счету 121 (37+84) балл в 78 матчах чемпионата. Он опередил Нэтана Маккиннона (116 очков).

— Что скажете по поводу третьей награды «Арт Росс Трофи» Кучерова? Не рекорд Овечкина, но тоже очень достойно…

— Овечкин не добивался такого результата, как Кучеров. Не забываем, что в хоккее считают не только голы, но и передачи.

Не случайно статус бомбардира котируется выше статуса снайпера.

Это выдающийся результат, хет‑трик наград Кучерова вполне сравним с рекордом Овечкина, — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.