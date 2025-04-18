Губерниев о третьем «Арт Росс Трофи» Кучерова: «Не случайно статус бомбардира котируется выше снайпера. Хет‑трик наград вполне сравним с рекордом Овечкина»

На его счету 121 (37+84) балл в 78 матчах чемпионата. Он опередил Нэтана Маккиннона (116 очков).
— Что скажете по поводу третьей награды «Арт Росс Трофи» Кучерова? Не рекорд Овечкина, но тоже очень достойно…
— Овечкин не добивался такого результата, как Кучеров. Не забываем, что в хоккее считают не только голы, но и передачи.
Не случайно статус бомбардира котируется выше статуса снайпера.
Это выдающийся результат, хет‑трик наград Кучерова вполне сравним с рекордом Овечкина, — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.