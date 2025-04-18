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Кучеров — лучший бомбардир сезона НХЛ среди россиян, Марченко — 3-й, Мичков — 5-й, Сергачев — 8-й, Дорофеев — 9-й

В НХЛ завершился регулярный чемпионат в этом сезоне.

Источник: Спортс"

Лучшим бомбардиром среди российских хоккеистов стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Он же выиграл гонку среди всех игроков лиги, став обладателем «Арт Росс Трофи».

1. Никита Кучеров («Тампа») — 121 балл (78 матчей);

2. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 89 (80);

3. Кирилл Марченко («Коламбус») — 74 (79);

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 73 (65);

5. Матвей Мичков («Филадельфия») — 63 (80);

6. Павел Бучневич («Сент-Луис») — 57 (76);

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 56 (41);

8. Михаил Сергачев («Юта») — 53 (77);

9. Павел Дорофеев («Вегас») — 52 (82);

10. Иван Барбашев («Вегас») — 51 (70).