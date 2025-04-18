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Овечкин — лучший снайпер среди россиян в регулярке НХЛ, Кучеров — 2-й, Дорофеев — 4-й, Марченко — 5-й, Воронков — 9-й

В НХЛ завершился регулярный чемпионат.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером среди российских хоккеистов с 44 голами.

Топ-10 выглядит таким образом:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 44 гола (65 матчей);

2. Никита Кучеров («Тампа») — 37 (78);

3. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 37 (80);

4. Павел Дорофеев («Вегас») — 35 (82);

5. Кирилл Марченко («Коламбус») — 31 (79);

6. Матвей Мичков («Филадельфия») — 26 (80);

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 25 (41);

8. Иван Барбашев («Вегас») — 23 (70);

9. Дмитрий Воронков («Коламбус») — 23 (73);

10. Валерий Ничушкин («Колорадо») — 21 (43).