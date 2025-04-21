Станковен — 2-й игрок в истории «Каролины» с дублем в 1-м матче в плей-офф за клуб. До него это удалось только Свечникову

22-летний форвард, перешедший в «Харрикейнс» перед дедлайном в результате обмена Микко Рантанена в «Даллас», забросил 2 шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (4:1, 1−0).
Канадец был признан первой звездой встречи. Его второй гол в итоге стал победным в матче.
Логан — 2-й игрок в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс», сделавший дубль в первом матче в плей-офф за команду.
Первым был Андрей Свечников, в 2019 году забросивший обе шайбы «Харрикейнс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2:4).
Отметим, что Станковен, считающийся новичком в текущем сезоне, уже выступал в плей-офф за «Даллас» в прошлом году. Всего у него теперь 10 (5+5) баллов в 20 кубковых играх при полезности «+7».