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Станковен — 2-й игрок в истории «Каролины» с дублем в 1-м матче в плей-офф за клуб. До него это удалось только Свечникову

22-летний форвард, перешедший в Харрикейнс перед дедлайном в результате обмена Микко Рантанена в Даллас , забросил 2 шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против Нью-Джерси (4:1, 1 0).

22-летний форвард, перешедший в «Харрикейнс» перед дедлайном в результате обмена Микко Рантанена в «Даллас», забросил 2 шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (4:1, 1−0).

Канадец был признан первой звездой встречи. Его второй гол в итоге стал победным в матче.

Логан — 2-й игрок в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс», сделавший дубль в первом матче в плей-офф за команду.

Первым был Андрей Свечников, в 2019 году забросивший обе шайбы «Харрикейнс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2:4).

Отметим, что Станковен, считающийся новичком в текущем сезоне, уже выступал в плей-офф за «Даллас» в прошлом году. Всего у него теперь 10 (5+5) баллов в 20 кубковых играх при полезности «+7».