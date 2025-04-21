Дебур о «Далласе» после 1:5 в 1-м матче серии с «Колорадо»: «Лучшая наша игра за последние 3−4 недели. Соперник стал сильнее, чем год назад. Тогда у них не было Блэквуда»

Техасцы продлили свою неудачную серию. Клуб завершил регулярку серией из 7 поражений подряд при разнице шайб 18:34.
"Думаю, что это была наша лучшая игра за 3−4 недели. В целом мы выглядели солидно.
«Колорадо» стал сильнее, чем год назад. В прошлом году у них не было вратаря Маккензи Блэквуда. В этом матче он был их ключевой фигурой.
В плей-офф нужно забирать отскоки и добивать шайбу в ворота. Они хорошо поработали над этим. Нам нужно уделить этому внимание.
Восемь подряд поражений в первых матчах серий? Мы возвращались в серии и в сумме выигрывали чаще, чем проигрывали. Мы концентрируемся на этом", — сказал Дебур.