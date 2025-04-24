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Плющев об «Ак Барсе»: «С таким сбалансированным составом и приличными легионерами, при поддержке судейского департамента, проиграть четыре матча подряд — это приговор»

Команда тренера Анвара Гатиятулина уступила «Динамо» (2−4) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

— Что больше всего удивило на стадии четвертьфиналов?

— Исчезновение «Ак Барса». Казань взяла первые два матча в Москве — и остановилась.

Разгромная шестая игра с 1:6, поставившая точку в серии, — это вообще шок. Никогда прежде не видел «Ак Барс» в Казани таким бесхарактерным — полное неуважение к своим болельщикам!

— В чем причина? Не хватило функциональной подготовки?

— Смотрел на игроков «Ак Барса» на лавочке, они были расслабленными, ровно дышали, пульс вряд ли превышал отметку «сто».

Как будто бы только что вернулись с прогулки по парку. Похоже, проблема исключительно с мотивацией — внутри коллектива.

— Тем не менее после матча главный тренер «Динамо» Кудашов заметил, что с Казанью бело-синим было сложнее, чем в первом раунде со СКА.

— Забавный комментарий.

Наверное, направлен на поддержку своего коллеги и товарища из Казани. Сравнивать серии не собираюсь, но откровенно проходных матчей — как против Казани — в серии со СКА у «Динамо» точно не было.

Вообще с таким сбалансированным составом и очень приличными легионерами, да еще при поддержке судейского департамента проиграть четыре матча подряд — это приговор.

И если бы не «Динамо», которое зашло в серию на эйфории от победы над СКА, то все могло завершиться на два матча раньше, — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.