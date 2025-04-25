Ротенберг о популярности вратарей из России в НХЛ: «Дело в русском характере, это как будто в крови. Они стойкие, никогда не сдаются. Быть голкипером — тяжелая работа»

Даже если защитник ошибается, там ведь все равно есть вратарь, нападающий ошибается, но там все равно есть защитник и вратарь. Так что для вратаря это тяжело, но я думаю, что это русский характер. Это в их природе, они стойкие. Русский характер такой, что они никогда не сдаются.