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Чеботарев о том, что назвал фанатов «Лады» фашистами: «Не жалею. Они многое требуют, брать на себя бремя ответственности не хотят. 6 тысяч зрителей ходят на хоккей смотреть, а не на седьмой се

— Не могу не спросить про скандал с болельщиками, когда вы их назвали фашистами. Не жалеете об этом?

Источник: Спортс"

— Нисколько, абсолютно не жалею. Я объяснил свою позицию. Болельщики — они ведь такие, многое требуют, причем не хотят брать на себя бремя ответственности. Хотя это должно быть. Если ты надел свитер клуба, у тебя не появилось больше прав.

Я же им объяснял: «Ребят, если вы себя ассоциируете с клубом, у вас появилось больше обязанностей». Как только ты надел джерси, ты сразу попадаешь в объективы камер, которые постоянно направлены на фан-сектор. Ведь именно так этого товарища и вычислили.

Два раза я встречался с болельщиками, и сначала у меня не было претензий. Я просил их разобраться, кто это был, зачем и почему. Ну, пришейте им на рукава липучки, чтобы они не задирались. И когда пошел этот разговор, они стали говорить — это не мы, мы никого не знаем. То есть детский лепет просто-напросто.

Я рассчитывал на конструктивный, взрослый разговор, я хотел понять, как нам решить эту проблему. А они начали отпираться, я не я и хата не моя. Так эти вопросы не решаются, я считаю.

На сегодняшний день, как понимаю, с болельщиками все нормально, работа выстроена, но беда-то в другом — шесть тысяч зрителей ведь ходят на хоккей смотреть, а не на седьмой сектор. Ну, вот теперь можно любоваться на седьмой сектор, — сказал бывший генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Гендиректор «Лады» о конфликте с фанатами: «С фашистами мириться не собираюсь. У меня один дед погиб, другой инвалидом пришел с войны. Они должны обеспечить гигиену в своих рядах».