Чеботарев о том, что назвал фанатов «Лады» фашистами: «Не жалею. Они многое требуют, брать на себя бремя ответственности не хотят. 6 тысяч зрителей ходят на хоккей смотреть, а не на седьмой се

Два раза я встречался с болельщиками, и сначала у меня не было претензий. Я просил их разобраться, кто это был, зачем и почему. Ну, пришейте им на рукава липучки, чтобы они не задирались. И когда пошел этот разговор, они стали говорить — это не мы, мы никого не знаем. То есть детский лепет просто-напросто.