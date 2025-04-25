Чеботарев о том, что назвал фанатов «Лады» фашистами: «Не жалею. Они многое требуют, брать на себя бремя ответственности не хотят. 6 тысяч зрителей ходят на хоккей смотреть, а не на седьмой се

— Нисколько, абсолютно не жалею. Я объяснил свою позицию. Болельщики — они ведь такие, многое требуют, причем не хотят брать на себя бремя ответственности. Хотя это должно быть. Если ты надел свитер клуба, у тебя не появилось больше прав.
Я же им объяснял: «Ребят, если вы себя ассоциируете с клубом, у вас появилось больше обязанностей». Как только ты надел джерси, ты сразу попадаешь в объективы камер, которые постоянно направлены на фан-сектор. Ведь именно так этого товарища и вычислили.
Два раза я встречался с болельщиками, и сначала у меня не было претензий. Я просил их разобраться, кто это был, зачем и почему. Ну, пришейте им на рукава липучки, чтобы они не задирались. И когда пошел этот разговор, они стали говорить — это не мы, мы никого не знаем. То есть детский лепет просто-напросто.
Я рассчитывал на конструктивный, взрослый разговор, я хотел понять, как нам решить эту проблему. А они начали отпираться, я не я и хата не моя. Так эти вопросы не решаются, я считаю.
На сегодняшний день, как понимаю, с болельщиками все нормально, работа выстроена, но беда-то в другом — шесть тысяч зрителей ведь ходят на хоккей смотреть, а не на седьмой сектор. Ну, вот теперь можно любоваться на седьмой сектор, — сказал бывший генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
Гендиректор «Лады» о конфликте с фанатами: «С фашистами мириться не собираюсь. У меня один дед погиб, другой инвалидом пришел с войны. Они должны обеспечить гигиену в своих рядах».