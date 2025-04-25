Бучневич дважды забил «Виннипегу» в 3-м матче серии — на 1-й и 4-й минуте. Это самый ранний дубль в плей-офф НХЛ в XXI веке и в истории «Сент-Луиса»

30-летний россиянин отличился на 1-й (0:48) и 4-й (3:11) минуте матча. Его дубль стал самым ранним в плей-офф в истории «Сент-Луиса» и в НХЛ в XXI веке. В истории лиги — 7-м.
Рекорд принадлежит Дику Даффу (1963 год, «Торонто», дубль в ворота «Детройта» к 1:08). Второе место у Уэйна Гретцки (1985, «Эдмонтон», дубль в ворота «Филадельфии» к 1:25). Третье место у Дино Сиссарелли (1990, «Вашингтон», дубль в ворота «Нью-Джерси» к 01:47).
Далее следуют Тони Амонти (1994, «Чикаго», дубль в ворота «Торонто» к 02:07), Горд Лабоссьер (1968, «Лос-Анджелес», дубль в ворота «Миннесоты» к 02:29) и Петр Недвед (1996, «Питтсбург», дубль в ворота «Вашингтона» к 03:04).
Отметим, что для Бучневича этот дубль стал первым в матчах Кубка Стэнли.