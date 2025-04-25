Бобровский сделал 4-й шатаут в плей-офф НХЛ за карьеру. Среди российских вратарей больше только у Набокова (7), Василевского (7) и Хабибулина (6)

Игра на ноль в плей-офф стала для 36-летнего россиянина 4-й за карьеру в НХЛ. Все шатауты Бобровского в кубковых матчах были в составе «Пантерс», он улучшил клубный рекорд по этому показателю.
Среди российских вратарей в истории лиги Сергей (4 сухих матча из 96 всего) уступает только Евгению Набокову (7 из 86), Андрею Василевскому («Тампа», 7 из 117) и Николаю Хабибулину (6 из 72).
Он догнал Илью Брызгалова (4 из 47) и Семена Варламова («Айлендерс», 4 из 65).
Отметим, что кроме названных выше вратарей, шатаут в плей-офф есть еще только у одного российского голкипера — Антона Худобина (1 из 27).