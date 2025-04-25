Хеллибак пропустил 6 шайб после 25 бросков «Сент-Луиса» в 3-м матче серии и был заменен. У него не менее 3 пропущенных голов в 11 из 12 последних матчей в плей-офф

Хеллибак пропускал не менее 3 шайб и отражал менее 90% бросков в 11 из 12 последних матчах за «Джетс» в плей-офф (2023 — игры со второй по пятую в серии первого раунда с «Вегасом»; 2024 — игры с первой по пятую в серии первого раунда с «Колорадо»; 2025 — первая и третья игры в серии первого раунда с «Сент-Луисом»).