Фетисов о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина: «Его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит сто лет»

"Мэттьюс побьет рекорд Овечкина? Ну, его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит сто лет.
А Мэттьюсу привет!" — заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является лучшим снайпером в регулярках в истории НХЛ (897). На счету нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса 401 шайба.
"Мэттьюс побьет рекорд Овечкина? Ну, его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит сто лет.
А Мэттьюсу привет!" — заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.