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«Торонто» ведет 3−0 в серии во 2-й раз в эпоху расширения НХЛ. Впервые это произошло в 2001-м против «Оттавы»

25 апреля команда тренера Крэйга Беруби победила «Сенаторс» в гостях со счетом 3:2 в овертайме. Ранее «Торонто» дважды обыграл «Оттаву» дома (6:2, 3:2 ОТ).

Источник: Спортс"

«Мэйпл Лифс» повели со счетом 3−0 в серии до 4 побед во 2-й раз в эпоху расширения НХЛ (с сезона-1967/68).

Впервые это произошло в четвертьфинале конференции против «Сенаторс» в 2001 году.