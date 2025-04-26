«Торонто» ведет 3−0 в серии во 2-й раз в эпоху расширения НХЛ. Впервые это произошло в 2001-м против «Оттавы»

«Мэйпл Лифс» повели со счетом 3−0 в серии до 4 побед во 2-й раз в эпоху расширения НХЛ (с сезона-1967/68).
Впервые это произошло в четвертьфинале конференции против «Сенаторс» в 2001 году.
25 апреля команда тренера Крэйга Беруби победила «Сенаторс» в гостях со счетом 3:2 в овертайме. Ранее «Торонто» дважды обыграл «Оттаву» дома (6:2, 3:2 ОТ).
«Мэйпл Лифс» повели со счетом 3−0 в серии до 4 побед во 2-й раз в эпоху расширения НХЛ (с сезона-1967/68).
Впервые это произошло в четвертьфинале конференции против «Сенаторс» в 2001 году.