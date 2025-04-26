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Агент Никишина в США: «Работаем с “Каролиной” над статусом Александра. Наши российские партнеры с нетерпением ждут возможности увидеть его игру за клуб»

Защитник ранее покинул СКА. Он приехал в Северную Америку, но пока не подписал контракт с Каролиной , несмотря на договоренности.

Ранее агент Никишина в России Александр Черных раскритиковал действия «Каролины»: «Все в шоке и возмущены. Здравому смыслу их действия не поддаются. Если так будет продолжаться, Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен».

Райан Барнс, представляющий защитника в Северной Америке, отреагировал на слова Черных.

«Мы работаем с “Каролиной” над статусом Александра.

Наши российские партнеры просто с нетерпением ждут возможности увидеть игру Александра за «Харрикейнс», как и мы", — приводит слова Райана Барнса журналист Эллиотт Фридман.