Агент Никишина в США: «Работаем с “Каролиной” над статусом Александра. Наши российские партнеры с нетерпением ждут возможности увидеть его игру за клуб»

Ранее агент Никишина в России Александр Черных раскритиковал действия «Каролины»: «Все в шоке и возмущены. Здравому смыслу их действия не поддаются. Если так будет продолжаться, Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен».
Райан Барнс, представляющий защитника в Северной Америке, отреагировал на слова Черных.
«Мы работаем с “Каролиной” над статусом Александра.
Наши российские партнеры просто с нетерпением ждут возможности увидеть игру Александра за «Харрикейнс», как и мы", — приводит слова Райана Барнса журналист Эллиотт Фридман.