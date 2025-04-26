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«Монреаль» обыграл «Вашингтон» (6:3) в 3-м матче серии при 40:21 по броскам в створ. Стартовые вратари обеих команд — Монтембо и Томпсон — получили травмы

«Канадиенс» сократили отставание в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Кэпиталс» (1−2).

Источник: Спортс"

Преимущество канадского клуба по броскам в створ оказалось почти двукратным — 40:21.

Отметим, что в матче в итоге сыграли четыре вратаря, так как оба основных голкипера были заменены из-за травм.

Вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо (11 сэйвов после 13 бросков) покинул площадку в середине второго периода из-за нераскрытой травмы. На замену вышел Якуб Добеш (7 сэйвов после 8 бросков), на которого в итоге была записана победа в матче.

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон (30 сэйвов после 35 бросков) ушел со льда в конце третьего периода. Он получил травму при пятой пропущенной шайбе, когда на него упал партнер Дилан Строум. На замену вышел Чарли Линдгрен (4 сэйва после 5 бросков).

Счет в серии: 1−2.