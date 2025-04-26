«Монреаль» обыграл «Вашингтон» (6:3) в 3-м матче серии при 40:21 по броскам в створ. Стартовые вратари обеих команд — Монтембо и Томпсон — получили травмы

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон (30 сэйвов после 35 бросков) ушел со льда в конце третьего периода. Он получил травму при пятой пропущенной шайбе, когда на него упал партнер Дилан Строум. На замену вышел Чарли Линдгрен (4 сэйва после 5 бросков).